Представлены 144-Гц игровые мониторы HP X24i

Компания HP представила игровые мониторы HP X24i и X24ih, которые отличаются лишь подставкой. У последней она может похвастаться больше функциональностью, позволяя менять высоту и поворот. Оба монитора характеризуются 23,8-дюймовыми 8-битными IPS-матрицами с поддержкой 16,7 млн цветов, разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, яркостью 350 кд/м2, 99% охватом цветовой палитры sRGB, откликом матрицы до 1 мс в режиме OverDrive, поддержкой AMD FreeSync Premium, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также 3,5-мм разъёмом. Модель X24i стоит 230 долларов, а X24ih – 250 долларов. Старт продаж намечен на 4 октября.

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