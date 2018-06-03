Представлены 27-дюймовые мониторы NEC MultiSync E271N и EA271F

Компания NEC представила мониторы MultiSync E271N и MultiSync EA271F, которые получили 27-дюймовые AH-IPS-панели с разрешением Full HD. Новинки характеризуются яркостью и контрастностью в 250 кд/кв.м и 1000:1, временем реакции пикселя 6 мс, а также охватом 72% цветового пространства NTSC. Из интерфейсов здесь предусмотрены DisplayPort, HDMI, DVI и D-sub. Модель MultiSync EA271F может похвастаться встроенными громкоговорителями, концентратором USB на три порта, автоматической регулировкой яркости на основе данных от датчика освещенности, а также датчиком присутствия человека. NEC MultiSync E271N обойдется в 320 долларов, а MultiSync EA271F оценен в 420 долларов. Продажи стартуют уже в этом месяце.