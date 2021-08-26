Представлены 4K-телевизоры Xiaomi Mi TV 5X

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Mi TV 5X, которая выйдет в вариантах на 43, 50 и 55 дюймов. Новинки характеризуются 10-битными панелями с разрешением 3840:2160, сертификацией Dolby Vision и HDR10+, 94% охватом цветового пространства DCI-P3, адаптивной регулировкой яркости под условия освещения, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и DTS-HD мощностью в 40 Вт у двух крупных моделей и 30 Вт у 43-дюймовой версии, микрофонами дальнего действия с поддержкой Google Assistant, поддержкой HDMI 2.1 с eARC и Bluetooth 5.0, двухдиапазонным Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, тремя интерфейсами HDMI, двумя разъемами USB-A, 3,5-мм разъемом, 4-ядерным процессором, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, задержкой ввода 6,5 мс при разрешении 4K и кадровой частоте 60 Гц. Телевизоры оценены в Индии в 430, 565 и 650 долларов соответственно.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV 5X
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