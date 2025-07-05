Представлены OnePlus Nord 5, Nord CE5 и беспроводные наушники OnePlus Buds 4

Компания OnePlus официально заявила о скором появлении на рынке трёх новинок: OnePlus Nord 5, Nord CE5 и беспроводных наушников OnePlus Buds 4. Их дебют запланирован на 8 июля 2025 года. Серия Nord 5 представляет собой значительный прорыв в сегменте среднебюджетных смартфонов, предоставляя возможности флагманского уровня более широкой аудитории. OnePlus Nord 5 станет первым устройством в линейке Nord, получившим процессор Snapdragon 8-й серии. В основе смартфона лежит мобильная платформа Snapdragon 8s Gen 3, выполненная по 4-нм техпроцессу и включающая флагманский процессор Kryo, работающий в связке с оперативной памятью LPDDR5X. Это обеспечивает выдающуюся для своего класса производительность, о чём свидетельствует результат в AnTuTu, достигающий впечатляющих 1,59 миллиона баллов.

Для любителей мобильных игр Nord 5 предлагает чип Snapdragon 8s Gen 3 с графической архитектурой, позаимствованной у флагманского Snapdragon 8 Gen 2, а также поддержку Snapdragon Elite Gaming с аппаратным ускорением трассировки лучей в реальном времени. Смартфон способен выдавать стабильные 90 кадров в секунду в Battlegrounds Mobile India (BGMI), а благодаря технологии интерполяции – до 144 кадров в секунду. Кроме того, в Call of Duty Mobile устройство стабильно поддерживает 144 кадра в секунду, обеспечивая плавный и захватывающий игровой процесс. Для поддержания высокой производительности даже при длительных нагрузках OnePlus Nord 5 оснащён передовой системой охлаждения Cryo-Velocity VC с общей площадью рассеивания тепла 7 300 мм² и графеновыми термопрокладками, аналогичными тем, что используются в OnePlus 13. Эффективность теплопередачи достигает 1 800 Вт/м•K. Эта система эффективно отводит тепло от процессора, камер и аккумулятора, гарантируя стабильную работу даже во время продолжительных игровых сессий.Наушники OnePlus Buds 4 поднимают планку в своей категории, предлагая технологию Dual Drivers, два цифро-аналоговых преобразователя, поддержку Hi-Res LHDC 5.0 и эффект пространственного 3D-звучания. Любители игр оценят игровой режим со сверхнизким временем задержки в 47 миллисекунд, что гарантирует безупречное соответствие звука и происходящего на экране. OnePlus Buds 4 поступят в продажу в двух цветовых вариантах: Zen Green и Storm Gray.OnePlus Buds 4 оснащены адаптивной системой активного шумоподавления (ANC) в реальном времени, обеспечивающей глубину подавления шума до 55 дБ в частотном диапазоне до 5500 Гц. Система анализирует окружающий звук до 800 раз в секунду, чтобы обеспечить максимально точное и надежное шумоподавление в различных обстановках.Кроме того, предусмотрен адаптивный режим, который автоматически регулирует уровень шумоподавления и слышимость окружающих звуков, позволяя, например, слышать важные звуки на улице, сохраняя при этом комфорт в общественном транспорте.