Представлены QHD-мониторы Agon by AOC AG275QX/EU и AG275QXN/EU

Бренд Agon by AOC представил мониторы AG275QX/EU и AG275QXN/EU, которые получили 27-дюймовые IPS и VA-панели соответственно. Новинки также характеризуются разрешением 2560:1440 пикселей, соотношением сторон 16:9, кадровой частотой 170 Гц и 165 Гц, временем отклика GtG 1 мс, сертификатом DisplayHDR 400, яркостью до 400 кд/м2, контрастностью 1000:1, динамической контрастностью 80 000 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, поддержкой AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, 98% охватом цветовой палитры sRGB и 94% охватом DCI-P3, двумя разъемами HDMI 2.0 и двумя DisplayPort 1.4, концентратором USB 3.2, 3,5-мм аудиогнездом, регулируемой подставкой с возможностью перевода в портретный режим и креплением VESA для установки на стену. Цена каждого из мониторов составляет 400 и 325 евро.