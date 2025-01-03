Представлены TWS наушники Creative Aurvana Ace SXFI

Представлена Aurvana Ace SXFI, последнее дополнение к знаменитой серии Aurvana. Эти инновационные беспроводные наушники оснащены твердотельными, полностью кремниевыми драйверами xMEMS и технологией Super X-Fi (SXFI), обеспечивая исключительный высококачественный звук, потрясающую ясность и глубокое погружение — и все это по доступной цене. Благодаря новейшей технологии Super X-Fi Gen 4, Aurvana Ace SXFI выводит прослушивание на новый уровень, предлагая непревзойденную ясность и многомерную звуковую сцену, которая имитирует прослушивание настоящей качественной многоканальной системы.