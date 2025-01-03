Представлены TWS наушники Creative Aurvana Ace SXFI

Представлена Aurvana Ace SXFI, последнее дополнение к знаменитой серии Aurvana. Эти инновационные беспроводные наушники оснащены твердотельными, полностью кремниевыми драйверами xMEMS и технологией Super X-Fi (SXFI), обеспечивая исключительный высококачественный звук, потрясающую ясность и глубокое погружение — и все это по доступной цене. Благодаря новейшей технологии Super X-Fi Gen 4, Aurvana Ace SXFI выводит прослушивание на новый уровень, предлагая непревзойденную ясность и многомерную звуковую сцену, которая имитирует прослушивание настоящей качественной многоканальной системы.

  • Гибридная система активного шумоподавления (ANC): снижает до 98% фонового шума.
  • Режим прозрачности: Будьте в курсе происходящего вокруг, наслаждаясь музыкой.
  • Режим низкой задержки: Наслаждайтесь плавным воспроизведением без задержек, что идеально подходит для музыки, игр и фильмов.
  • Ультрачеткая голосовая связь: Шесть встроенных микрофонов фокусируются на вашем голосе, обеспечивая кристально чистую передачу звука.
  • Длительное время работы: до 9 часов воспроизведения без подзарядки и до 28 часов с использованием зарядного футляра.
  • Очень легкие: Вес одного наушника всего 6г.
  • Влагозащита IPX5: идеально подходят для активного образа жизни на открытом воздухе, даже в небольшой дождь.
  • Приложения Creative и SXFI Apps: Настройте параметры звука и персонализируйте его в соответствии со своими предпочтениями.
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