Представлены TWS наушники Creative Aurvana Ace SXFI

Представлена Aurvana Ace SXFI, последнее дополнение к знаменитой серии Aurvana. Эти инновационные беспроводные наушники оснащены твердотельными, полностью кремниевыми драйверами xMEMS и технологией Super X-Fi (SXFI), обеспечивая исключительный высококачественный звук, потрясающую ясность и глубокое погружение — и все это по доступной цене. Благодаря новейшей технологии Super X-Fi Gen 4, Aurvana Ace SXFI выводит прослушивание на новый уровень, предлагая непревзойденную ясность и многомерную звуковую сцену, которая имитирует прослушивание настоящей качественной многоканальной системы.
- Гибридная система активного шумоподавления (ANC): снижает до 98% фонового шума.
- Режим прозрачности: Будьте в курсе происходящего вокруг, наслаждаясь музыкой.
- Режим низкой задержки: Наслаждайтесь плавным воспроизведением без задержек, что идеально подходит для музыки, игр и фильмов.
- Ультрачеткая голосовая связь: Шесть встроенных микрофонов фокусируются на вашем голосе, обеспечивая кристально чистую передачу звука.
- Длительное время работы: до 9 часов воспроизведения без подзарядки и до 28 часов с использованием зарядного футляра.
- Очень легкие: Вес одного наушника всего 6г.
- Влагозащита IPX5: идеально подходят для активного образа жизни на открытом воздухе, даже в небольшой дождь.
- Приложения Creative и SXFI Apps: Настройте параметры звука и персонализируйте его в соответствии со своими предпочтениями.