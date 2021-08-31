Представлены TWS-наушники Philips Fidelio T1

Новая модель Philips Fidelio T1 переносит внешний вид, удобство использования и характеристики TWS-наушников на ранее недостижимый премиальный уровень.

Наушники Philips Fidelio T1 обеспечивают фирменное звучание Fidelio с тёплыми и естественными средними частотами, глубокими, но чёткими басами и высокой насыщенностью деталями. Высочайшее качество звучания во всём диапазоне достигается благодаря наличию двух динамиков. Кроме того, наушники Philips Fidelio T1 оснащены кодеком LDAC, который гарантирует беспроводной приём и воспроизведение аудио высокого разрешения.

Превосходная пассивная звукоизоляция поднимает качество шумоподавления на ещё более высокий уровень. К этому добавляются удобная посадка и комфорт при долгом ношении.

Беспроводная связь Bluetooth 5.2 с технологией Google Fast Pair облегчает автоматический поиск и сопряжение наушников с устройствами на базе Android. Также доступна технология Push-to-talk, которая позволяет пользоваться голосовым помощником Google Assistant в режиме громкой связи.

Philips Fidelio T1 отличается долгим временем автономной работы: с включённым шумоподавлением — 9 часов в режиме воспроизведения и ещё 25 часов при зарядке от переносного футляра, с отключённым — 13 и 35 часов соответственно. Полная зарядка занимает два часа, а всего 15 минут быстрой зарядки добавляют час воспроизведения.

Наушники будут доступны в премиальном чёрном или серебристом дизайне с матовой металлической отделкой наушников и вставками из экологично произведённой кожи шотландской компании Muirhead.

Philips Fidelio T1 будут доступны в России в следующем году.