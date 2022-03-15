Представлены беспроводные Lava Probuds 21 TWS

Сегодня в Индии были представлены беспроводные наушники Lava Probuds 21 TWS.

Наушники Lava Probuds 21 TWS оснащены 12-мм динамическими драйверами. Наушники также обладают звукоизоляцией благодаря эргономичному дизайну. Они имеют поддержку Google Assistant и Siri и подключаются к смартфону через Bluetooth v5.1. Они также имеют технологию Wake & Pair. В каждом наушнике установлен аккумулятор емкостью 60 мАч. В общей сложности наушники Lava Probuds 21 TWS обеспечивают время воспроизведения до 45 часов. 20-минутная зарядка обеспечивает до 200 минут воспроизведения. Наушники имеют частотный диапазон от 20 Гц до 20 000 Гц. Lava Probuds 21 имеют рейтинг IPX4 для защиты от пота и брызг. Кроме того, наушники также имеют сенсорное управление для воспроизведения музыки, приема или отклонения вызовов.