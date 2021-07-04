Представлены беспроводные TWS наушники LG Tone Free DFP8W

Компания LG, как мы знаем, ушла из бизнеса смартфонов, но продолжает выпускать мобильные аксессуары. LG представила беспроводные TWS наушники LG Tone Free DFP8W. Наушники оснащены 8 мм динамическими драйверами и тремя встроенными микрофонами. LG Tone Free DFP8W оснащены функцией активного шумоподавления ANC, защитой от влаги IPX4 и зарядным чехлом UVnano. Новинка представлена в черном, белом и золотом цветовом исполнении.

LG Tone Free DFP8W обеспечивает подключение через Bluetooth 5.2 и поддерживает кодеки apt-X, AAC и SBC. Производитель заявляет, что автономность наушников достигает 10 часов без ANC, а чехол для зарядки обеспечивает до 14 часов воспроизведения музыки. Стоимость беспроводных наушников LG Tone Free DFP8W составляет 180 евро.
Комментарии и отзывы LG Tone Free DFP8W
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