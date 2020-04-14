Представлены беспроводные наушники Oppo Enco W31

Компания Oppo пополнила ассортимент беспроводных Bluetooth-наушников моделью Oppo Enco W31, которая оценена в 42 доллара. Новинка характеризуется чипом Bluetooth 5.0 для стабильного и плавного соединения, двойными композитными графеновыми диафрагменными динамиками для качественного звука в очень широком частотном диапазоне, двумя высокочувствительными микрофонами, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54 (могут работать под дождем), функцией быстрого сопряжения, поддержкой голосовых помощников, а также временем автономной работы 15 часов. Наушники появятся в продаже уже 20 апреля.