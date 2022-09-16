Представлены беспроводные наушники 1MORE SonoFlow

Компания 1MORE пополнила ассортимент полноразмерных беспроводных наушников моделью SonoFlow с поддержкой High-Res Audio. Новинка характеризуется 40-мм динамическими излучателями с верхней границей воспроизводимых частот в 40 кГц, эквалайзером с 12 предустановленными профилями студийного уровня, гибридной системой активного шумоподавления QuietMax Hybrid Noise Cancellation, режимом Transparency Mode, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.0, 3,5-мм гнездом для подключения к устройствам через провод, автономностью до 50 часов с активным шумоподавлением и 70 часов без него, а также поддержкой быстрой зарядки (5 минут зарядки хватит на 5 часов воспроизведения музыки). Цена наушников составляет 100 долларов.

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