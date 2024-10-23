Представлены беспроводные наушники Amazfit Up

Компания Amazfit пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Amazfit Up, которая оценена на международном рынке в 50 евро. Новинка выполнена в форм-факторе клипсы и подойдет для занятий спортом и активного образа жизни. Наушники также характеризуются массой 5 граммов, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, автономностью 6 часов или 18 часов с учетом зарядного кейса, временем полной зарядки через интерфейс USB-C около 120 минут, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой технологии Bluetooth Multipoint для одновременного сопряжения с двумя гаджетами и системой шумоподавления на основе искусственного интеллекта.