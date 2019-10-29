Представлены беспроводные наушники Apple AirPods Pro с активным шумоподавлением

Apple анонсировала AirPods Pro, настоящие беспроводные наушники премиум-класса с активным шумоподавлением. Наушники оснащены режимом адаптивного эквалайзера, который автоматически настраивает музыку в соответствии с формой вашего уха для насыщенного, стабильного звучания.

Он имеет направленный внутрь микрофон, который «слышит» звук, автоматически настраивая средние и низкие частоты. Кроме того, имеется усилитель, который приводит в действие драйвер динамика для удаления фонового шума и работает с микросхемой H1 для контроля уровня прослушивания.

Также, реализована функция, позволяющая пропускать внутрь звуки окружающего пространства. Эта функция получила название «прозрачный режим», она задействует систему выравнивания давления и специальное ПО, заглушая только необходимое количество шумов. Для переключения режимов, воспроизведением и приемов звонков нужно задействовать специальный датчик давления, размещенный в корпусе.

Apple AirPods Pro получили защищенный от влаги и пыли компактный корпус по стандарту IPX4, зарядный футляр вытянутой формы и три размера гибких силиконовых вкладышей в комплекте. Новые AirPods Pro будут доступны 30 октября по цене 20 990 рублей.