Представлены беспроводные наушники Baseus BS1

Компания Baseus пополнила ассортимент беспроводных наушников бюджетной моделью BS1, которая оценена на дебютном китайском рынке в эквивалент 14 долларов. Новинка характеризуется 10-мм динамическим драйвером, массой 4,1 грамма, частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц, задержкой 60 мс, сертификацией QQ Music, четырьмя микрофонами для системы шумоподавления, работающей в том числе вместе с искусственным интеллектом, автономностью до 8 часов или до 50 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 2 часа работы) и адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0. Наушники уже появились в продаже.