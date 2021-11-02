Представлены беспроводные наушники Beat Fit Pro

Новые наушники Beats Fit Pro - это настоящая беспроводная гарнитура с надежным креплением, которые держаться на ушах даже во время тренировок.

Beats Fit Pro имеет функцию пространственного звука с отслеживанием головы для музыки, фильмов и игр. Они работают на том же чипе Apple H1, что и AirPods, и поддерживают те же функций, в том числе Audio Sharing, который позволяет двум гарнитурам подключаться к одному телефону.

Наушники могут работать до 6 часов воспроизведения с включенными режимами ANC и до 7 часов, с выключенным. Кейс для переноски может заряжать наушники до трех раз и поддерживает функцию Fast Fuel - 5 минут зарядки достаточно для 1 часа воспроизведения. Зарядка осуществляется через USB-C. Для сравнения, AirPods 3 работают 6 часов без ANC, но чехол может заряжать их четыре раза.