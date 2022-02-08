Представлены беспроводные наушники Boult ProBass Curve X с шейным ободом

Компания Boult Audio выпустила в Индии новые беспроводные наушники с шейным ободком, получившую название ProBass Curve X. Наушники ProBass Curve X обещают обеспечить непревзойденное звучание с расширенными функциями, особенно для меломанов. Boult ProBass Curve X можно приобрести в двух цветах — черном и синем.

Boult ProBass Curve X имеет рейтинг водонепроницаемости IPX5, что позволяет выдерживать брызги и пот во время интенсивных тренировок без каких-либо сбоев. Наушники предназначены для обеспечения максимального качества звука с расширенными функциями, специально добавленными для любителей музыки которые ищут высококачественные аудиоформаты.

Наушники ProBass Curve X оснащены регулируемой клипсой и гибким шейным ободом, что обещает пользователям более индивидуальную настройку. Шейный ободок изготовлен из устойчивого к поту, гибкого и легкого силикона, а магнитные вкладыши избавят вас от необходимости постоянно распутывать наушники.

Boult ProBass Curve X поддерживают сверхбыструю зарядку Type-C. Наушники обеспечивают до 15 часов воспроизведения и около 10 часов воспроизведения при 10-минутной зарядке.
Комментарии и отзывы Boult ProBass Curve X
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