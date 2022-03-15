Представлены беспроводные наушники Buds 3T Pro

Сегодня Xiaomi представила беспроводные наушники Buds 3T Pro. Xiaomi Buds 3T Pro имеют функцию шумоподавления ANC, который должен подавлять шум вокруг вас до 40 дБ. Они используют систему с тремя микрофонами, 10-миллиметровые динамические драйверы с двумя магнитами и поддерживают LHDC 4.0, который может обеспечивать скорость передачи звука до 900 кбит/с. Buds 3T Pro также поддерживают кодеки SBC и AAC, а также одновременное сопряжение нескольких устройств с двумя устройствами.

Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP55 и имеют 6-часовое время автономной работы, которое увеличивается до 24 часов с зарядным чехлом. Они могут заряжаться через USB-C или по беспроводной сети через любое зарядное устройство Qi.