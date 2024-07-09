Представлены беспроводные наушники CMF Buds Pro 2

Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью CMF Buds Pro 2, которая оценена в 59 долларов. Новинка характеризуется двухблочной системой с 11-мм низкочастотным драйвером и 6-мм твитером, поддержкой LDAC, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, системой активного шумоподавления до 50 дБ, поддержкой частотного диапазона до 5000 Гц, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, сенсорным управлением, эквалайзером, двойным подключением, интеграцией с ChatGPT через фирменное приложение, автономностью до 7 часов и до 43 часов с учетом зарядного кейса, а также черной, белой, синей и оранжевой расцветками.

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