Представлены беспроводные наушники CMF Buds

Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью CMF Buds, которая оценена в 39 долларов или 39 евро в зависимости от региона продаж. Новинка характеризуется 12,4-мм динамическими драйверами из биоволокна, встроенными двойными микрофонами с шумоподавлением ENC с эффективностью до 42 дБ, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой технологий Dirac Opteo и Ultra Bass Technology 2.0, сенсорным управлением, функцией обнаружения в ухе, черной, серой и оранжевой расцветками, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP54, а также автономностью до 6,5 часа или 35,5 часа с учетом зарядного кейса.

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