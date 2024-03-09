Представлены беспроводные наушники CMF Buds

Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью CMF Buds, которая оценена в 39 долларов или 39 евро в зависимости от региона продаж. Новинка характеризуется 12,4-мм динамическими драйверами из биоволокна, встроенными двойными микрофонами с шумоподавлением ENC с эффективностью до 42 дБ, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, поддержкой технологий Dirac Opteo и Ultra Bass Technology 2.0, сенсорным управлением, функцией обнаружения в ухе, черной, серой и оранжевой расцветками, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP54, а также автономностью до 6,5 часа или 35,5 часа с учетом зарядного кейса.