Представлены беспроводные наушники Denon AH-C500W

Компания Denon пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью AH-C500W, которая появилась в продаже на дебютном китайском рынке в эквивалент 105 долларов. Новинку форм-фактора вкладышей с открытой чашкой характеризуется 12-мм динамическими драйверами FreeEdge, выполненными из биологического волокна, поддержкой аудиокодеков AAC, SBC и LC3, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 с поддержкой Bluetooth LE Audio, эквалайзером для настройки звучания через приложение Denon Headphones, четырьмя микрофонами (в сумме) для шумоподавления окружающего шума во время голосовых вызовов, функцией multipoint для быстрого переключения между двумя устройствами, автономностью до 7 часов или до 24 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки, зарядкой футляра через интерфейс USB-C или беспроводным способом, черной и белой расцветками, а также защитой от пота и брызг в соответствии со степенью IPX4.

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