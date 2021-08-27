Представлены беспроводные наушники Diesel True Wireless

Итальянская компания Diesel пополнила ассортимент беспроводных наушников погружного типа моделью Diesel True Wireless, которая оценена в 110 евро. Новинка характеризуется конструкцией с длинной «ножкой», контроллером Bluetooth 5.0, защитой от влаги и пота в соответствии со степенью IPX4, многофункциональной клавишей на вкладышах для переключения между музыкой и телефонным разговором, временем работы с учетом подзарядки от футляра до 32 часов, поддержкой голосовых помощников Apple Siri и Google Assistant и возможностью беспроводной зарядки батареи футляра.