Представлены беспроводные наушники Donner Dobuds ONE

Известный бренд Donner представил беспроводные наушники Dobuds ONE.

Наушники оснащены динамическими драйверами для воспроизведения чистейшего звука с высокими басами. Новинка поставляется с цифровым активным шумоподавлением. С помощью приложения Donner Control пользователь может настроить эквалайзер и доступны другие настройки.

Donner Dobuds ONE выпускается в четырех цветах: матовом черном, мятно-зеленом, белоснежном и темно-синем. По словам производителя, наушники обеспечивают до 32 часов воспроизведения с выключенным шумоподавлением. Корпус наушников защищен от попадания влаги и пыли. Подключение осуществляется с помощью Bluetooth 5.2.

Наушники Dobuds ONE доступны по цене 49 долларов.