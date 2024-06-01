Представлены беспроводные наушники Edifier NeoBuds Evo

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью NeoBuds Evo, которая оценена на дебютном китайском рынке в 85 долларов. Новинка характеризуется поддержкой протокола LHDC 5.0, сертификацией Hi-Res Audio Wireless Gold Label, системой активного шумоподавления с эффективностью до 49 дБ, поддержкой пространственных звуковых эффектов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 для подключения к смартфону и прочим устройствам, автономностью до 11 часов или до 37 часов с учетом зарядного кейса, а также поддержкой быстрой зарядки, которая обеспечит 4 часа работы всего за 15 минут подзарядки. Наушники уже доступны для покупки.