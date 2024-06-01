Представлены беспроводные наушники Edifier NeoBuds Evo

Компания Edifier пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью NeoBuds Evo, которая оценена на дебютном китайском рынке в 85 долларов. Новинка характеризуется поддержкой протокола LHDC 5.0, сертификацией Hi-Res Audio Wireless Gold Label, системой активного шумоподавления с эффективностью до 49 дБ, поддержкой пространственных звуковых эффектов, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 для подключения к смартфону и прочим устройствам, автономностью до 11 часов или до 37 часов с учетом зарядного кейса, а также поддержкой быстрой зарядки, которая обеспечит 4 часа работы всего за 15 минут подзарядки. Наушники уже доступны для покупки.

Представлены наушники Redmi Buds 6 Active Edition…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Redmi Buds 6 Active Edition, которая…
Стильные наушники CMF BUDS стали доступны дешевле…
В рамках суббренда Nothing представлены не только смартфоны, но и браслеты и наушники. Оснащены CMF BUDS …
Наушники OnePlus Buds V оценены в 25 долларов …
Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью OnePlus Buds V, которая пришла на с…
Представлены наушники Baseus M2s Pro …
Компания Baseus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью M2s Pro, которая уже доступна для по…
Представлены наушники Black Shark OWS 700…
Принадлежащий компании Xiaomi бренд Black Shark пополнил ассортимент беспроводных наушников моделью Black…
Недорогие TWS наушники с активным шумоподавлением. Обзор One…
Наушники OneOdio SuperEQ S10, изучаемые сегодня, поддерживают игровой режим и активное шумоподавление. Но…
Беспроводные наушники открытого типа для фитнеса и улицы. Об…
Рассмотрим детально беспроводные наушники Baseus Eli Sport 1 с открытой конструкцией и оснащенные 16.2 мм…
Представлены беспроводные наушники CMF Buds и CMF Neckband P…
Сегодня компания CMF, которая является дочерним брендом компании Nothing, официально представила сразу дв…
А это точно сережки? Обзор HUAWEI FreeClipА это точно сережки? Обзор HUAWEI FreeClip
Спортивные наушники с костной проводимостью. Обзор Suunto SonicСпортивные наушники с костной проводимостью. Обзор Suunto Sonic
Игровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой. Обзор SVEN AP-U1100MVИгровые наушники с 7.1 звуком и подсветкой. Обзор SVEN AP-U1100MV
Беспроводные наушники открытого типа для фитнеса и улицы. Обзор Baseus Eli Sport 1Беспроводные наушники открытого типа для фитнеса и улицы. Обзор Baseus Eli Sport 1
Обзор OneOdio A70. Беспроводные DJ-наушники плюсы и минусыОбзор OneOdio A70. Беспроводные DJ-наушники плюсы и минусы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor