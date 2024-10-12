Представлены беспроводные наушники Edifier Neodots

Компания Edifier представила беспроводные наушники NeoDots, которые уже появились в продаже по цене в 130 долларов. Новинка получила 10-мм динамические драйвера, цифровую обработку сигнала и активный кроссовер для высококачественного сбалансированного звука с минимальными искажениями. Новинка также характеризуется гибридным активным шумоподавлением с эффективностью до -48 дБ, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, поддержкой кодеков LDAC, AAC и SBC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой Google Fast Pair, многоточечным подключением для двух гаджетов, приложением ConneX от Edifier, в котором можно настроить эквалайзер и другие параметры, автономностью до 17 или до 56 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки (15 минут зарядки хватит на 5 часов прослушивания музыки).