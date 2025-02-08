Представлены беспроводные наушники Huawei FreeArc

Компания Huawei представила на дебютном японском рынке беспроводные наушники открытого типа FreeArc, которые оценены в эквивалент 125 долларов. Новинка характеризуется двухкомпонентной конструкцией C-bridge, корпусом из сплава Ni-Ti с эффектом памяти формы, драйверами 17:12 мм, композитной диафрагмой с титановым покрытием, неодимовым магнитом, двумя микрофонами, временем автономной работы до 28 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 3 часа работы), защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP57, а также белой, черной и зеленой расцветками.