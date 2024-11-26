Представлены беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 4

Компания Huawei пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FreeBuds Pro 4, которая появится в китайской продаже 5 декабря по цене в 205 долларов. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, 11-мм динамическим блоком, дополнительным твитером, фирменным процессором Kirin A2, диапазоном воспроизводимых частот 14–48 кГц, системой активного шумоподавления, защитой от пота и воды в соответствии со степенью IP54, поддержкой кодеков L2HC и LDAC, предустановленной операционной системой HarmonyOS Next, автономностью до 7 часов без шумоподавления или до 30 часов с учетом зарядного футляра, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, а также черной, белой и зеленой расцветками.

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