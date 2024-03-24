Представлены беспроводные наушники Huawei FreeLace Pro 2

Компания Huawei пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FreeLace Pro 2, которая появится в международной продаже. Новинка характеризуется 10,8-мм динамическими излучателями, диапазоном воспроизводимых частот от 15 до 40000 Гц, поддержкой звучания Hi-Res и кодеков SBC, AAC, L2HC и LDAC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, конструкцией с шейным ободом и кнопками регулировки громкости, сенсорными датчиками, интеллектуальной системой активного шумоподавления ANC 2.0 с четырьмя микрофонами, батареей ёмкостью 150 мАч, автономностью до 25 часов, разъемом USB-C (полная зарядка занимает ровно 1 час), а также черной и зеленой расцветками. Цена наушников пока не сообщается.