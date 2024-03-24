Представлены беспроводные наушники Huawei FreeLace Pro 2

Компания Huawei пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FreeLace Pro 2, которая появится в международной продаже. Новинка характеризуется 10,8-мм динамическими излучателями, диапазоном воспроизводимых частот от 15 до 40000 Гц, поддержкой звучания Hi-Res и кодеков SBC, AAC, L2HC и LDAC, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, конструкцией с шейным ободом и кнопками регулировки громкости, сенсорными датчиками, интеллектуальной системой активного шумоподавления ANC 2.0 с четырьмя микрофонами, батареей ёмкостью 150 мАч, автономностью до 25 часов, разъемом USB-C (полная зарядка занимает ровно 1 час), а также черной и зеленой расцветками. Цена наушников пока не сообщается.

Добротные игровые наушники для PlayStation 5. Обзор Nacon RI…
С момента моего тестирования гарнитуры RIG 400, обозначим …
Стильные наушники CMF BUDS стали доступны дешевле…
В рамках суббренда Nothing представлены не только смартфоны, но и браслеты и наушники. Оснащены CMF BUDS …
Спортивные наушники с костной проводимостью. Обзор Suunto So…
Сегодня мы поделимся опытом эксплуатации спортивных наушников Suunto Sonic с технологией костной проводим…
Глобальную версию наушников OnePlus Buds 3 оценили в $100…
Помимо глобальных версий смартфонов OnePlus 12 и OnePlus Ace 3 сегодня на международный рынок вышли беспр…
Обзор SUUNTO WING. Беспроводные спортивные наушники со встро…
Наушники позволяют людям слушать любимые композиции и подкасты по-разному. Кто-то предпочитает не отвлека…
Представлены наушники Honor TiinLab Open-Back Buds…
Компания HONOR пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью спортивного типа TiinLab Open-Back Bu…
Представлены наушники ASUS ROG Cetra True Wireless Speednova…
Компания ASUS пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью ROG Cetra True Wireless Speednova, кот…
Представлены беспроводные наушники Huawei FreeLace Pro 2…
Компания Huawei пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FreeLace Pro 2, которая появится в м…
Беспроводные детские наушники. Обзор Onanoff BuddyPhones POP FunБеспроводные детские наушники. Обзор Onanoff BuddyPhones POP Fun
Спортивные наушники с костной проводимостью. Обзор Suunto SonicСпортивные наушники с костной проводимостью. Обзор Suunto Sonic
Беспроводные наушники с ENC и мягкими амбушюрами. Обзор A4Tech Fstyler BH220Беспроводные наушники с ENC и мягкими амбушюрами. Обзор A4Tech Fstyler BH220
Обзор SVEN AP-B780MV. Беспроводные наушники для жителей мегаполиса с ANCОбзор SVEN AP-B780MV. Беспроводные наушники для жителей мегаполиса с ANC
Обзор SVEN AP-G620MV. Игровые наушники со съемным микрофономОбзор SVEN AP-G620MV. Игровые наушники со съемным микрофоном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor