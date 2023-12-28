Представлены беспроводные наушники IQOO TWS 1E

Бренд iQOO пополнил ассортимент беспроводных наушник моделью TWS 1e, которая обойдется на местном китайском рынке в 25 долларов. Новинка характеризуется 11-мм драйверами, поддержкой технологии пространственного звучания, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, игровым режимом низкой задержки на уровне 55 мс, системой подавления шумов во время телефонных разговоров посредством искусственного интеллекта, автономностью до 11 часов без зарядного кейса и до 44 часов с зарядкой, поддержкой быстрой зарядки (10 минут подзарядки хватит на 3 часа воспроизведения музыки), чёрной и белой расцветками, а также защитой от брызг в соответствии со степенью IP54.