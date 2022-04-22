Представлены беспроводные наушники Inbase Urban X2i со слотом для TF-карты

Индийский производитель аксессуаров для смартфонов Inbase выпустил новые беспроводные наушники с шейным ободом под названием Inbase Urban X2i. Производитель обещает до 200 часов работы в режиме ожидания и 24 часа непрерывных звонков и прослушивания музыки.

Inbase Urban X2i оснащены 10-миллиметровыми прочными титановыми драйверами, обеспечивающими четкий и чистый звук с мощными басами. X2i изготовлен из высококачественных материалов и легкого АБС-пластика, обеспечивающего защиту от воды и пота. Шейный ободок имеет регулируемую конструкцию для дополнительного комфорта и простоты использования. Панель управления находится на левой стороне шейного ремешка. На нем есть кнопки для изменения громкости, смены трека и ответа на звонки.

Одной из уникальных особенностей Urban X2i является встроенная поддержка TF-карт. Пользователи могут легко подключить карту MicroSD и наслаждаться любимыми песнями, даже если смартфон недоступен или разрядился аккумулятор. Наушники поддерживают быструю зарядку, которая может пополнить аккумулятор с 0 до 100% за 1 час.