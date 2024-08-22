Представлены беспроводные наушники JBL Tour Pro 3

Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью JBL Tour Pro 3, которые оценены в 300 долларов. Новинку оснастили зарядным футляром со встроенным экраном, который не только отображает полезные сведения, но и позволяет принять телефонный вызов, 11-мм динамическими излучателями, дополнительным арматурным драйвером для высоких частот, кодеком LDAC для качества CD, поддержкой технологии объемного звучания, возможностью отслеживания положения головы, шестью микрофонами в составе системы шумоподавления с автоматической адаптацией к окружающей среде, автономностью до 11 часов или до 40 часов с учетом зарядного кейса.