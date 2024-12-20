Представлены беспроводные наушники JBL Wave Beam 2

Компания JBL пополнила ассортимент беспроводных наушников моделями Wave Beam 2 и Wave Buds 2, которые получили 8-миллиметровые динамические излучатели. Новинки также оснастили фирменной технологией Pure Bass для усиления низких частот, активной системой шумоподавления с двойными микрофонами, технологией ANC для подавления окружающего шума, «прозрачным» режимом Smart Ambient, поддержкой Bluetooth 5.3, технологиями Google Fast Pair и Microsoft Swift Pair для быстрого соединения с гаджетами, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54 (футляр получил защиту по стандарту IPX2), автономностью 10 часов или 30 часов с учетом зарядного кейса, а также синим, белым, черным и розовым цветовыми вариантами. Наушники оценены на дебютном индийском рынке в 47 и 41 доллар соответственно.