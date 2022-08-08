Представлены беспроводные наушники LG Tone Free T90

Компания LG пополнила ассортимент беспроводных наушников (TWS) погружного типа моделью Tone Free T90, которая создавалась совместно с компанией Meridian Audio. Новинка характеризуется 11-мм динамическими излучателями, технологией Meridian Headphone Spatial Processing (HSP) для создания реалистичной звуковой сцены, системой Dolby Head Tracking для оптимизации звучания при изменении положения головы пользователя, улучшенным активным шумоподавлением с двухшаговым алгоритмом, инструментом Real Time ANC Optimizer для подстраивания работы шумодава в соответствии с расположением вкладышей в ушах, автономностью до 9 часов, поддержкой быстрой и беспроводной зарядок, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IPX4 и футляром UVnano с технологией обеззараживания на основе ультрафиолетового излучения.