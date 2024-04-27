Представлены беспроводные наушники Meizu Blus 3

Компания Meizu представила беспроводные наушники Blus 3 и Blus 3 Pro, которые обойдутся на домашнем для производителя китайском рынке в 40 и 50 долларов соответственно. Старт продаж намечен на середину следующего месяца. Новинки характеризуются 12-мм динамическими излучателями с всенаправленным объемным звучанием, системой активного шумоподавления, защитой от влаги в соответствии со степенью IPX5, процессором Qualcomm S3 в более дорогой модели, которая может похвастаться поддержкой беспроводной зарядки, а также временем автономной работы 32 и 38 часов соответственно.

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