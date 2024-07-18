Представлены беспроводные наушники Motorola Moto Buds i40

Компания Motorola пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Moto Buds i40, которая доступна на дебютном сингапурском рынке в белом, черном и сером цветовых вариантах по цене в 55 долларов. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, массой одного наушника 3,4 грамма, 13-мм динамическими излучателями, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.4, функцией шумоподавления во время телефонных звонков, игровым режимом с низкой задержкой, автономностью до 40 часов с учетом зарядного кейса с интерфейсом USB-C.