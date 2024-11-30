Представлены беспроводные наушники Noble FoKus Rex5

Компания Noble Audio пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью FoKus Rex5, которая обойдется в 450 долларов. Новинка получила 10-мм динамический драйвер, 6-мм планарный драйвер, три сбалансированных арматурных драйвера, расширенный частотный диапазон от 20 Гц до 40 кГц, активную систему шумоподавления, аудиокодеки aptX Adaptive и LDAC, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.4, процессор QCC3091, автономность до 7 часов, до 5 часов с включенным ANC или до 40 часов с учетом алюминиевого зарядного футляра, поддержку беспроводной зарядки и корпус с использованием алюминия.

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