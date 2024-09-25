Представлены беспроводные наушники Nothing Ear (open)

Компания Nothing пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Nothing Ear (open), которая появится в европейской продаже 1 октября по цене в 150 евро. Новинка характеризуется конструкцией открытого типа, не перекрывающей слуховой канал, 14,2-миллиметровым динамическим драйвером с титановым покрытием, системой активного шумоподавления для подавления окружающего шума, поддержкой ChatGPT через сопряженный смартфон, технологией Clear Voice для лучшего качества звука во время телефонных разговоров, автономностью до 8 часов или до 30 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой быстрой зарядки (десяти минут заряда хватит на два часа работы), белой расцветкой корпуса, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 и защитой от влаги в соответствии со степенью IP54.