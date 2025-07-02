Представлены беспроводные наушники Nothing Headphones 1

Компания Nothing объявила о выпуске своих первых полноразмерных наушников Headphones (1), рекомендованная цена которых составляет 300 долларов. Новинка характеризуется фирменным псевдопрозрачным дизайном, настройкой звука от KEF, 40-миллиметровыми динамическими излучателями с никелированной полиуретановой диафрагмой, поддержкой пространственного звука, поддержкой кодеков AAC, SBC и LDAC, адаптивным усилением басов, 8-полосным эквалайзером, системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 42 дБ и режимом прозрачности, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, кнопками и колесом прокрутки для управления воспроизведением, батареей ёмкостью 1040 мАч, поддержкой быстрой зарядки, автономностью до 35 часов с ANC и до 80 часов без него.