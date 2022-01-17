Представлены беспроводные наушники Nubia New Sound C1

Компания Nubia представила в Китае беспроводные наушники-вкладыши Nubia New Sound C1 Truly Wireless.

Новые наушники Nubia New Sound C1 TWS поддерживают новейший протокол Bluetooth 5.3, который более энергоэффективен и имеет более широкий диапазон. Наушники также поддерживают скорость двусторонней связи, которая на 50% выше, чем у Bluetooth 5.0. Кроме того, вы можете вручную переключаться в режим с малой задержкой во время игр с задержкой всего 60 мс.

Новые наушники Nubia TWS также имеют время автономной работы до 8 часов. Футляр для переноски имеет аккумулятор емкостью 400 мАч, что обеспечивает дополнительные 32 часа автономной работы. Продукт в равной степени поддерживает водонепроницаемость и пыленепроницаемость IPX4, что делает их пригодными для использования во время тренировок.

Наушники Nubia TWS официально поступят в продажу в 10:00 18 января. Гарнитура доступна в синем, белом и зеленом цветах.