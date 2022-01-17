Представлены беспроводные наушники Nubia New Sound C1

Компания Nubia представила в Китае беспроводные наушники-вкладыши Nubia New Sound C1 Truly Wireless.

Новые наушники Nubia New Sound C1 TWS поддерживают новейший протокол Bluetooth 5.3, который более энергоэффективен и имеет более широкий диапазон. Наушники также поддерживают скорость двусторонней связи, которая на 50% выше, чем у Bluetooth 5.0. Кроме того, вы можете вручную переключаться в режим с малой задержкой во время игр с задержкой всего 60 мс.

Новые наушники Nubia TWS также имеют время автономной работы до 8 часов. Футляр для переноски имеет аккумулятор емкостью 400 мАч, что обеспечивает дополнительные 32 часа автономной работы. Продукт в равной степени поддерживает водонепроницаемость и пыленепроницаемость IPX4, что делает их пригодными для использования во время тренировок.

Наушники Nubia TWS официально поступят в продажу в 10:00 18 января. Гарнитура доступна в синем, белом и зеленом цветах.

Комментарии и отзывы Nubia New Sound C1
Обзор JBL TOUR PRO+ TWS. Технологичные беспроводные наушник…
Обзор JBL TOUR PRO+ TWS. Технологичные беспроводные наушникНедавно JBL представила новую флагманскую линейку беспроводных наушников "TOUR", в которую вошли две моде…
Обзор Razer Hammerhead True Wireless (2021). Беспроводные иг…
Обзор Razer Hammerhead True Wireless (2021). Беспроводные игВ конце лета Razer расширили модельный ряд беспроводных наушников погружного типа, выпустив Razer Hammerh…
Черный PS5 отлично подойдет к новой гарнитуре Sony Pulse 3D …
Черный PS5 отлично подойдет к новой гарнитуре Sony Pulse 3D На этой неделе выходит вторая расцветка Sony для гарнитуры Pulse 3D для PS5 и PS4, одетая в полночный чер…
Беспроводные наушники Denon AH-C830NCW и Denon AH-C630W…
Беспроводные наушники Denon AH-C830NCW и Denon AH-C630WКомпания Denon выпустила два новых беспроводных наушника с шумоподавлением Denon AH-C830NCW Denon AH-C630…
HyperX Streamer Starter Pack - отличный стартовый набор для …
HyperX Streamer Starter Pack - отличный стартовый набор для HyperX, группа разработчиков игровой периферии сегодня объявила о выпуске стартового пакета HyperX Stream…
Представлены наушники Xiaomi Mi True 3…
Представлены наушники Xiaomi Mi True 3Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi пополнила ассортимент полностью беспроводных наушников моделью X…
Cougar представила беспроводную игровую гарнитуру Omnes Esse…
Cougar представила беспроводную игровую гарнитуру Omnes EsseКомпания Cougar представила беспроводную игровую гарнитуру Omnes Essential. …
Обзор Creative SXFI AIR GAMER. Беспроводные наушники для игр…
Обзор Creative SXFI AIR GAMER. Беспроводные наушники для игрCreative продолжает расширять линейку устройств с поддержкой технологии SXFI, напомним, суть ее заключает…
Обзор Creative SXFI AIR GAMER. Беспроводные наушники для игр с шикарным звучаниемОбзор Creative SXFI AIR GAMER. Беспроводные наушники для игр с шикарным звучанием
Обзор Edifier P180 Plus. Недорогая проводная гарнитура вкладышиОбзор Edifier P180 Plus. Недорогая проводная гарнитура вкладыши
Обзор A4TECH Bloody M30. Игровые TWS-наушникиОбзор A4TECH Bloody M30. Игровые TWS-наушники
Обзор Sven E-335B. Недорогие TWS наушникиОбзор Sven E-335B. Недорогие TWS наушники
Обзор Sudio Tolv. Миниатюрные TWS-наушники из СкандинавииОбзор Sudio Tolv. Миниатюрные TWS-наушники из Скандинавии
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor