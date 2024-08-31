Представлены беспроводные наушники OPPO Enco Air 4

Китайский производитель OPPO пополнил ассортимент полностью беспроводных наушников моделью Enco Air 4, которая оценена на домашнем рынке в эквивалент 25 долларов. Новинку оснастили 12,4-миллиметровыми динамическими излучателями, поддержкой кодеков AAC и SBC, системой активного шумоподавления ANC с эффективностью снижения окружающего шума до 32 дБ, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, батареей ёмкостью 58 мАч, зарядным футляром ёмкостью 440 мАч, а также корпусом в белой и зеленой расцветках. Когда наушники появятся в глобальной продаже, пока не сообщается.

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