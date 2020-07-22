Представлены беспроводные наушники OnePlus Buds стоимостью $ 79

Вместе с официальным анонсом нового телефона OnePlus Nord, компания выпустила беспроводную пару наушников OnePlus Buds.

Они получили 3 микрофона в каждом наушнике и 13,4-мм динамический драйвер с диапазоном частотной характеристики от 20 Гц до 20 КГц. Чувствительность драйвера оценивается в 97 дБ ± 3 дБ при частоте 1 кГц.

На корпусе наушников есть специальная сенсорная область, которую можно настроить на выполнение команд по двойному тапу или длинному нажатию. Наушники не боятся брызг и пота. Производитель утверждает, что наушники способны к непрерывному воспроизведению в течение семи часов при полном заряде, в то время как его сопровождающий корпус дает дополнительные 23 часа.

Связь осуществляется через Bluetooth 5.0 и поддерживаются AAC и SBC, но не aptX компании Qualcomm. OnePlus Buds оценены в $ 79 и доступны белом, сером и голубом.