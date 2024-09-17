Представлены беспроводные наушники OnePlus Nord Buds 3

Компания OnePlus пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Nord Buds 3, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 20 сентября по цене в 27 долларов. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, 12,4-миллимитровым динамическим драйвером с титановой диафрагмой, функцией улучшения звука BassWave 2.0, системой активного шумоподавления (ANC) с эффективностью до 32 дБ, режимом прозрачности, защитой от влаги и пота в соответствии со степенью IP55, технологией шумоподавления во время звонков посредством ИИ, поддержкой кодеков SBC и AAC, сертификатом TÜV Rheinland Battery Health, гарантирующим минимум 80% ёмкости батареи после 1000 циклов зарядки, автономностью до 12 часов без шумоподавления или до 43 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, а также белой и темно-серой расцветками корпуса.

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