Представлены беспроводные наушники Oppo Enco Air 2i

Компания Oppo дала старт приему предварительных заказов на беспроводные наушники (TWS) погружного типа Enco Air 2i, которые появится в продаже 10 августа по цене в 30 долларов. Новинка характеризуется конструкцией с длинной ножкой, 10-мм излучателями с титановым покрытием для высококачественного звучания, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, автономностью до семи часов, зарядным кейсом ёмкостью 460 мАч, с которым автономность вырастает до 28 часов, системой шумоподавления во время телефонных разговоров, а также белой и черной расцветками.

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