Представлены беспроводные наушники Philips H8000E

Компания Philips пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью H8000E, которая получила крупные 40-мм динамики с графеновым покрытием. Новинка также характеризуется поддержкой пространственного звука для иммерсивного звучания, адаптивной системой активного шумоподавления (ANC) с пятью уровнями, которые можно выбрать посредством фирменного приложения, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, кодеками LDAC и LC3, поддержкой технологий Auracast и Multipoint Bluetooth для одновременного сопряжения с двумя устройствами и простого переключения, автономностью до 70 часов с отключенным шумоподавлением и до 50 часов с активированным ANC, поддержкой быстрой зарядки (10 минут зарядки хватит на 8 часов работы), а также сменными встроенными батареями и амбушюрами. Наушники станут доступны для покупки в сентябре, но цена пока не раскрывается.