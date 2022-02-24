Представлены беспроводные наушники Portronics Harmonics 250 с шейным ободом

Сегодня были представлены беспроводные наушники Portronics Harmonics 250 с шейным ободом. Беспроводные стереонаушники Portronics Harmonics 250 оснащены 10,5-мм динамическими драйверами. По заявлению компании, они сделаны из силикона и имеют легкий эргономичный дизайн. В Portronics Harmonics 250 есть магнитная защелка, позволяющая выключать устройство и держать наушники вместе, когда они не используются.

Portronics Harmonics 250 поставляется с Bluetooth v5 для подключения и имеет радиус действия 10 метров. Они могут быть сопряжены как с устройствами Android, так и с iOS. Пара имеет сенсорное управление, которое позволяет пользователям отвечать на вызовы или отклонять их, а также регулировать громкость сопряженного смарт-устройства несколькими нажатиями. Они также поддерживают Amazon Alexa, Google Assistant и Siri, предлагая пользователям возможность голосового помощника. Новые наушники оснащены аккумулятором емкостью 800 мАч. Говорят, что наушники обеспечивают до 60 часов воспроизведения при одной двухчасовой зарядке. Portronics Harmonics 250 имеет размеры 190x160x35 мм и весит 58 граммов.