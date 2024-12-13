Представлены беспроводные наушники QCY Melobuds N3

Компания QCY пополнила ассортимент беспроводных наушников внутриканальной моделью Melobuds N30, в основе которой лежат 10-миллиметровые динамические драйвера. Новинка также характеризуется четырьмя микрофонами с защитой от шума ветра, многорежимной системой активного шумоподавления с эффективностью до 45 дБ, защитой от влаги и пота в соответствии со степенью IPX4, временем автономной работы до 28 часов с учетом зарядного кейса, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4 и возможностью одновременного сопряжения к двум устройствам. Наушники уже доступны для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 17 долларов.

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