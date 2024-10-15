Представлены беспроводные наушники Realme TechLife Studio H1

Компания Realme пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью TechLife Studio H1, которая появится в продаже на дебютном индийском рынке 21 октября по цене эквивалентной 59 долларам. Новинка характеризуется 40-мм драйвером Mega Dynamic Bass, системой гибридного шумоподавления с эффективностью подавления шума окружающей среды до 43 дБ, поддержкой аудиокодеков AAC, SBC и LDAC, поддержкой пространственного звука, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, сертификацией Hi-Res, батареей ёмкостью 600 мАч со временем автономной работы до 70 часов, а также черной, белой и красной расцветками корпуса.