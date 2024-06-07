Представлены беспроводные наушники Redmi Buds 6S

Компания Xiaomi пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Redmi Buds 6S, которая оценена на местном для производителя китайском рынке в эквивалент 27 долларов. Новинка характеризуется 14,2-мм динамическими драйверами с амплитудой 0,45 мм, сертификатом качества звучания NetEase Cloud Sound, системой адаптивного шумоподавления, защитой от шума ветра при вызовах посредством искусственного интеллекта, AI, поддержкой пространственного звука, настраиваемыми звуковыми эффектами SoundID, автономностью до 7 часов или до 33 часов с учетом зарядного кейса, а также черной, белой и голубой расцветками.

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