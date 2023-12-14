Представлены беспроводные наушники Vivo TWS 3e

Компания Vivo представила беспроводные наушники Vivo TWS 3e, которые оценены на домашнем для производителя китайском рынке по цене в 22 доллара. Новинка характеризуется 11-мм динамическими излучателями, системой активного интеллектуального шумоподавления, поддержкой стереоэффектов DeepX 3.0, низкой задержкой в играх, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3, автономностью до 11 часов без зарядного кейса и до 44 часов с подзарядкой, поддержкой быстрой зарядки, а также черной и белой расцветками.