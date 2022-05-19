Представлены беспроводные наушники iFLYTEK iFLYBUDS Pro TWS

Китайский производитель аксессуаров iFlyTek выпустил в Китае беспроводные наушники iFLYBUDS Pro. iFlyBUDS Pro является преемником наушников iFlyBUDS TWS, выпущенных еще в 2020 году.

С точки зрения дизайна, iFLYBUDS Pro выполнен в титановом цвете «серый космос», который не только прост, но и классичен. Наушники и зарядный кейс пестрят качественными текстурами. Зарядный футляр имеет раздвижную крышку.

При полной зарядке гарнитура поддерживает 10,5 часов музыки и 7 часов звонков. Срок службы батареи увеличивается до 50 часов музыки и 35 часов разговоров с зарядным чехлом. iFLYBUDS Pro также поставляется с шумоподавлением окружающей среды, которое достигает 45 Дб. Он также поддерживает три уровня шумоподавления при разговоре с микрофоном, что позволяет собеседнику четко слышать, даже когда разговор проходит в шумной обстановке.

Что касается качества звука, в iFLYBUDS Pro используется подвижная катушка диаметром 10 мм и японская композитная диафрагма Toray с трехчастотным балансом и ярко выраженной низкой частотой, подходящая для прослушивания более динамичной музыки. Наушники поставляются с Bluetooth 5.2, что позволяет устройству подключаться к двум устройствам одновременно. Пользователи могут одновременно подключаться к телефонам iPhone и Android, а также к мобильному телефону и планшету, мобильному телефону и компьютеру. Стоимость iFLYBUDS Pro оценена в 899 юаней.
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