Представлены бюджетные наушники AGM Buds 3

Компания AGM пополнила ассортимент доступных беспроводных наушников моделью Buds 3, которая оценена на дебютном китайском рынке в 99 юаней или около 13 долларов. Новинка характеризуется внутриканальной конструкцией, поддержкой системы активного шумоподавления (ANC), шумоподавлением окружающей среды (ENC) во время телефонных звонков, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, сенсорным управлением, автономностью от 4 до 6 часов или до 12 часов с учетом зарядного футляра. Наушники предлагаются в черной и бело-оранжевой расцветках.

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